Isa Pantoja defiende a Asraf tras el mensaje que recibe de la audiencia: "Es digno finalista, lo que no hace es hablar por detrás"

"Hemos entretenido todos, es verdad que ellos han entretenido más y yo lo he hecho menos , supongo. Mueble no considero a nadie, creo. Mueble es quien no muestra sus sentimientos ni dice las cosas", entonaba Asraf y el presentador se interesaba por qué decía que él ha entretenido menos.

Asraf había recibido anteriormente directamente desde las redes sociales enviado por la audiencia. "¿Crees que eres un digno finalista de un reality de convivencia escondiéndote en las tareas para que no te salpique lo que pasa o evitando pronunciarte para que no perjudique tu permanencia?". Palabras a las que respondía este: "Todos somos dignos finalistas, si hemos llegado aquí es por algo. No me refugio en las tareas, hay temas que no me gustan y, como me siento incómodo, me voy".