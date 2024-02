Gema, amiga de Elena, explica la ausencia de defensa para la finalista tras sus lágrimas: "Que no estemos en plató no quiere decir que no estemos con ella"

Gema, amiga de Elena Rodríguez, asegura que "están con ella" aunque no hayan estado en ocasiones en plató

Elena se mostraba completamente rota al ver que su hijo Aitor no estaba defendiéndola en plató

Adara Molinero aclara si irá a recibir a su madre, Elena Rodríguez, tras verla hundida en la primera semifinal

Elena lloraba desconsolada en la primera semifinal de 'GH Dúo' al recibir el alegato de su hijo desde casa mientras el resto de defensores estaban en el plató. La finalista se daba cuenta de que no había nadie en plató y esto le hacía romperse al tener la posibilidad de ser expulsada durante la noche, aunque luego no lo fue.

Las lágrimas de Elena hacían ser muy críticos a algunos colaboradores como Miguel Frigenti porque Elena no tuviera defensa en la semifinal, aunque Ion Aramendi explicaba que "era una cuestión de logística" que Aitor no hubiera estado en el plató: "No tenía la capacidad de venir por otros motivos, es una cuestión puntual, pero no pasa nada".

Y durante la gala especial de la 'campaña electoral', Gema, amiga de Elena, ha estado presente en plató y ha querido decir algo sobre esto: "Todo está fenomenal, fue un tema logístico, que no estemos en plató no quiere decir que no estemos con ella". Aunque no quería responder a las preguntas directas sobre Adara y su no presencia en plató para defender a su madre: "No soy la más indicaba para contestar, tendría que decirlo ella".

Nagore Robles: "Es respetable que Adara no esté en plató"