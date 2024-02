Mayka se sienta por primera vez en plató y se enfrenta a Keroseno: "Los buenos amigos se tienen que posicionar"

"Lo he intentado dar todo, yo lo he hecho lo mejor que he podido", aseguraba Mayka, como también que Manuel y Lucía han sido "lo mejor que se lleva del programa". Momento en el que volvía a surgir las tensiones con Keroseno en directo. "No significan nada en mi vida", decía la recién expulsada sobre Keroseno e Ivana, que estaban cerca de ella en el sofá. "Tampoco quiero significarlo, agradecida y orgullosa de esto", respondía Keroseno y no cesaban los reproches entre ellos en directo.