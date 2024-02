Manuel y Lucía vuelven a vivir un tenso momento en la 'campaña electoral' de los finalistas: "Quedar bien es muy fácil"

Los finalistas se han enfrentando al debate de la 'campaña electoral' de 'GH Dúo'

Lucía, Manuel, Elena y Asraf se han sincerado sobre sus compañeros y lo que ha ocurrido en el concurso

El sentido abrazo entre lágrimas de Manuel y Lucía tras salvarse de la expulsión

La gala especial para la 'Campaña electoral', en esta recta final del concurso, ha pillado completamente por sorpresa a los finalistas, no se esperaban para nada que Ion Aramendi conectase con ellos en la casa de Guadalix para que se mojasen y hablasen sobre todo lo que ha pasado en el concurso de cara a la final.

"Esto es una oportunidad única para postularos como ganadores de 'GH Dúo', este debate es decisivo, lo que habléis y contestéis hoy puede daros o quitaros votos. Es importante de que seáis honestos, sinceros y capaces de desmontar los argumentos de vuestros oponentes", les explicaba Ion Aramendi, como también que iban a tener que mojarse en varios conceptos sobre sus compañeros.

El primer tema del debate era quién creían que ha sido 'íntegro' en el concurso y quién ha sido 'cambiante', lo que llevaba las primeras tensiones entre los finalistas, más en concreto entre Manuel y Lucía. Manuel explicaba que creía que ninguno de sus compañeros había sido cambiante en el concurso: "No creo que ellos lo sean".

Por su parte, Lucía se mojaba sobre esto: "Íntegros hemos sido todos y cambiante, en alguna ocasión, Manuel. Me refiero a que se llevaba bien con un grupo de personas y, de repente, empezó a irse del grupo y a irse con una persona que él había dicho que había dicho de su boca que no quería juntarse nunca". Algo que replicaba Manuel: "No he sido cambiante con nadie, hablo con quien me da la gana".

"Es el discurso de siempre, nadie te ha dicho con quien te tienes que juntar", reaccionaba Lucía y Manuel no se cortaba con su compañera: "Si tú crees que soy cambiante yo creo que no lo soy, hago las cosas porque me nacen de dentro y punto. Si me nace hablo con Keroseno, cada uno es capaz de relacionarse en la casa con quien quiera".

Tras esto, Elena también apuntaba a Manuel en este tema: "Llama la atención que, después de decirle ciertas cosas, pasara ese tiempo muy pegado a Keroseno evitando a los demás". Y daba el nombre de Asraf como íntegro "desde el principio hasta el final".

Asraf Beno también daba el nombre de Manuel como el más cambiante, pero en sentido positivo: "Desde que vino su novia dejó de hacerme bromas pesadas.Íntegros creo que hemos sido todos".

Manuel reaccionaba tras las explicaciones de sus compañeros: "Yo estoy muy tranquilo, que me digan lo que quieran, no tengo que darle explicaciones a nadie". Y Lucía, que se daba por aludida ante sus palabras, no se quedaba callada: "Nadie te las está pidiendo, pero quedar bien es muy fácil cuando le tiras a todo el mundo después cada dos por tres".

