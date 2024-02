Primeras palabras de Elena Rodríguez tras regresar a su casa junto a Adara Molinero

Elena Rodríguez se ha convertido en la cuarta finalista de 'GH DÚO' al ser la menos votada por el público y convertirse así en la expulsada de la segunda semifinal . La madrileña descubrió la decisión de la audiencia de la mano de su hija, Adara Molinero, que fue a visitarla tras semanas rechazando ir a plató a defenderla, y juntas salieron de la casa de Guadalix de la Sierra. Antes de marcharse, la expulsada reconoció haber sido muy feliz en esta aventura y le deseó la mejor de las suertes a su compañero de dúo, Asraf Beno, que no se podía creer que fuera él el salvado y pasase a la gran final junto a Lucía Sánchez y Manuel González.

"¡Buenos días a todos!", comenzaba diciendo la taxista con mucho entusiasmo, ante lo que Adara le señala: "Mamá, que son las cuatro y media". Un comentario que ubicaba a Elena después de dos meses sin saber en ningún momento la hora exacta - no tener acceso a relojes es una de las reglas de la casa de 'Gran Hermano' - y que le hacía rectificar con un "buenas tardes" tras el cual se lanzaba a darle las gracias a sus fans por el apoyo.

"Quería mandaros unas palabritas de agradecimiento por haber estado ahí apoyándome y salvándome todas las semanas", ha comentado Elena, que reconoce que ha sido una experiencia preciosa: "Me lo he pasado fenomenal, ha sido una súper experiencia para mí y os he sentido muy cerca, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias".