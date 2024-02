El tenso choque en plató entre Ivana y Elena por Adara durante la final de 'GH DÚO 2': "Has hecho cosas muy sucias"

Elena Rodríguez, sobre Ivana: "No me gusta cuando las personas van a lo que saben que te puede hacer daño..."

Ivana tiene claro quién empezó todo entre ella o Elena: "No soy la primera que tiró la piedra..."

Elena llora preocupada por Adara tras las palabras de Ivana: "Espero que no le haya sentado mal nada de lo que he dicho"

Elena Rodríguez ha tenido un choque con Ivana en el plató durante la final de 'GH DÚO 2'. Y es que a la madre de Adara le han puesto un vídeo recordatorio en donde sale ella hablando sobre algunos concursantes con los que ha participado en esta edición. Una de las que habla es Ivana, de quien dice que "da gusto escucharla reír, pero no me gusta cuando las personas van a lo que saben que te puede hacer daño...".

Pues bien, Marta Flich le ha dado paso a Ivana en directo para ver qué opinaba al respecto. "Son cosas de 'Gran Hermano Marta...", ha apuntado la exconcursante argentina. En ese momento ha intervenido Keroseno para señalarle a Elena que su reality siguiente debería ser 'Bailando con las estrellas': "Se te dará mejor que 'GH DÚO'". "No me importaría, aquí estoy", ha dicho Elena sin entrar en su juego.

Pero Ivana ha retomado el tema de nuevo: "Creo que voy donde duele cuando también conmigo van a donde duele. No soy la primera que tira la piedra. Soy una persona que me siento atacada y ataco. Con Elena no he sido yo la que ha empezado esto. Me remonto a la primera gala. Lo ha repetido hasta la saciedad. Sacó un tema que no le gusta a nadie... a partir de ahí ya sabía a lo que venía...". Se refiere a la discusión que tuvieron ambas en la casa de 'GH' por lo que se encontró Ivana de Adara al salir expulsada de Guadalix (al parecer una posible campaña en contra de ella).

Elena: "Todo lo que dice no se lo cree ni ella"

Y ha dejado claro que ella (Ivana) no fue la que lanzó la primera bomba. Elena ha señalado lo siguiente: "Todo lo que dice no se lo cree ni ella, desde el principio hasta el final. ¿Dónde está ese tweet tan malvado? Lo único que venía a decir es que dejaras de cobrar dinero a base de hablar mal de las personas, y más de ella. No había nada más. Pero ahora veo mierda que has soltado por la boca... y de mi hija solo veo un tweet".