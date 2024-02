Mayka y Luca Onestini muestran complicidad en plató y hablan sobre su reencuentro: "Hemos cenado juntos"

Lucía era el nombre que daba Mayka como la finalista que creía que iba a ganar el concurso y Luca Onestini, al dar su nombre, bromeaba ante esto: "No puedo decir lo que pienso porque tengo a Mayka aquí que me dice que tengo que decir solo que quiero que gane Lucía, no me da el permiso de decir lo que pienso".