Efrén reconoce que ha enseñado mensajes privados de Marta López y aclara el motivo: "Lo he hecho para defender mi verdad"

Marta López reaccionaba al saber que Efrén habría mostrado sus mensajes privados: "¿Otra vez más?"

Efrén Reyero y Marta López han vuelto a encontrarse durante la gala de 'GH Dúo', incluso estaban sentados juntos en el sofá, y en un momento de la noche, hablaban sobre cómo está su relación en este momento y las polémicas que les envuelven.

"¿En qué momento os encontráis?", preguntaba Marta Flich a Marta y Efrén y era ella la que respondía primero: "Fatal, no nos saludamos siquiera. No nos hablamos, después de que me han dicho compañeros míos de que ha ido enseñando mensajes privados míos, hasta de hace cuatro años, ya poco más tengo que decir".

Tras las palabras de Marta, Efrén quería aclarar el tema de los mensajes, reconocía que los había mostrado y explicaba el motivo: "Salgo de la casa, veo que me pone a parir y yo tengo una verdad, algún compañero de aquí me pregunta y yo digo: 'eso no es así, mira". El exconcursante de 'GH Dúo' asegura que lo ha hecho para no sentirse incomprendido y no quedar como que está mintiendo: "Jamás lo haría público, es una manera de sentirme bien. Simplemente es para defender mi verdad, no lo hago con ninguna malicia".

Marta escuchaba estas explicaciones atentamente, pero no se mostraba contenta con esto: "Para defender mi verdad no tengo que enseñar conversaciones, cada uno que crea lo que crea. Me parece muy feo, pero como no es la primera vez que lo hace, no me ha sorprendido".