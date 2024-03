Lucía descarta volver con su expareja y confiesa cómo se encuentra su corazón: "Me quiero curar"

Marta Flich ha preguntado a Lucía Sánchez por cómo se siente sentimentalmente tras el paso por la casa de Guadalix

"No estoy en un momento para dedicarle tiempo a nadie", asegura Lucía sobre su situación sentimental

Lucía Sánchez ha confesado en multitud de ocasiones, durante su estancia en la casa de Guadalix que, sus sentimientos por su expareja seguían estando en su corazón y en su cabeza, algo que Marta Flich ha aprovechado para preguntar durante el deselance de la final de 'GH Dúo'.

"He sido muy feliz en esa casa", confesaba, muy emocionada Lucía mientras confirmaba que hacía tiempo que no se sentía tan contenta: "Hacía tiempo que no paraba a escucharme, me ha gustado la Lucía que ha salido en la casa".

Lucía también aseguraba que el programa le ha ayudado a empoderarse porque llegaba en un momento complicado de su vida: "He podido pensar mucho en mí, en mi vida, en quién soy porque estaba muy metida en un bucle".

"¿Los líos que tenías en tu cabeza antes de entrar los has resuleto dentro?", le pregunta Marta Flich y Lucía respondía un rotundo 'sí' y lo explicaba: "Tengo claro que quiero dedicar mi vida a darle tiempo a mí niña, a mí, a trabajar, superarme para darle cosas a ella y, ahora mismo, no me cabe nada más". La presentadora profundizaba en la pregunta tras las explicaciones de Lucía en directo desde el plató: "Lo digo por la situación sentimental, que estabas confusa en ese sentido y ya has decidido vivir solo para ti y descartas ya esa relación..."

"No estoy en un momento para dedicarle tiempo a nadie"