Lucía se convierte en la ganadora de 'GH Dúo': "¡Nunca me lo hubiera imaginado, me sirve para mejorar!"

Lucía, tras proclamarse ganadora de 'GH Dúo': "Quiero ayudar a los niños que lo necesiten"

Así ha sido el gran momento la ganadora: de su llamada con sus padres, la emoción de su hermano y sus emotivas palabras

Lucía descarta volver con su expareja y confiesa cómo se encuentra su relación: "Me quiero curar"

El desenlace de la gran final de ‘GH Dúo’ ha llegado y, después de que Asraf Beno y Lucía Sánchez tuvieran que aplazar las ganas de saber quién era el ganador de la edición, por fin, Marta Flich ha dado el nombre del más votado por la audiencia entre los dos.

Lucía y Asraf entraban, muy emocionados, y, con muchas ganas de poder saber si habían escrito su nombre en la historia del programa como ganador o ganadora de esta segunda edición de ‘GH Dúo’.

Lucía Sánchez, ganadora de ‘GH Dúo’

Los nervios no faltaban en plató en el momento en el que Marta Flich se ponía en pie con el sobre en la mano y los dos grandes finalistas del programa se quedaban en medió del plató. “La audiencia ha decidido que el ganador del programa sea…”, entonaba la presentadora y Lucía Sánchez estallaba de felicidad al escuchar que la presentadora daba su nombre como ganadora de ‘GH Dúo’.

La ganadora se tiraba al suelo al escuchar su nombre mientras muchos de sus seres queridos y compañeros de concurso se lanzaban a abrazarla y a compartir esta felicidad con ella. "¡Vamos, gracias!", gritaba en medio del plató ella al asimilar este momento y decía sus primeras palabras tras hacerse con el maletín que le entregaba María Jesús Ruiz: "Se lo dedico a mi niña, a mi familia y al equipo que ha confiado en mí. No me lo hubiera imaginado nunca, prometo mejorar y ser mejor persona".

Manuel era uno de los que la felicitaba y se daban un bonito abrazo en directo. Mientras, Asraf, también aprovechaba para decir algo: "Estoy muy emocionado, vivir esto es muy bonito, doy las gracias por haber llegado hasta aquí, recibir tanto cariño de tanta gente a la que he llegado al corazón".

"Me gustaría ayudar a niños que lo necesiten"

Tras esto, Lucía confesaba algo que no quería hacer antes de saber que era la ganadora del programa: "Estoy muy sensibilizada con el tema de los niños, me gustaría ayudar a niños que lo necesiten con lo que sea. Lo tengo pensado desde hace tiempo, pero no quería usar esto. Quiero ayudar a niños, estar pendiente, aportar algo que no tengan porque, desde que tengo a la niña, los niños me tocan mucho el corazón".

Lucía habla con sus padres tras proclamarse ganadora

Tras sus primeros momentos de poder asimilarlo, la ganadora podía hablar en directo con sus padres por videollamada. Ambos le dejaban claro lo orgullosos que están de ella: "Para mí, si no hubieras ganado, también eras mi ganadora". "Os quiero mucho, darle besitos a la niña", decía ella y su padre no dudaba en decirle unas palabras: "Ella ha sido desde el principio como es, no ha cambiado en ningún momento, más de uno de esos gritos me he llevado yo". Y, ante la broma de su padre, la ganadora ha confesado que el concurso ha hecho que pueda verse en estas situaciones y esto "no lo va a hacer más".

Además de hablar con sus padres, su amiga Sara también conectaba en directo con ella. Lucía quería agradecerle la gran defensa que ha hecho por ella durante todo el concurso: "Sé que te costaba mucho hacer esto, has hecho un sacrifico por mí y te lo agradezco, eres muy buena amiga, has dicho cuando he tenido algún fallo y las personas que te quieren te dicen las verdades, viéndote a ti puedo aprender mucho porque eres muy buena persona". Sara afirmaba sabía que iba a ganar porque sabe la persona que es: "No lo dudaba en ningún momento".

Desde el plató, su hermano Manuel Jesús estaba muy emocionado, afirmaba que era muy importante para su hermana para "que le suba la autoestima de verdad y vea que hay gente que le apoya".

Así vivían el desenlace de la final Asraf Beno y Lucía

“Es muy bonito ver que la gente te apoya y te quiere, al final nos sentimos queridos”, entonaba Asraf momentos después de entrar en plató y Lucía hacía una bonita confesión sobre lo que ha supuesto para ella el programa: “Hace años que no estoy tan contenta, tan ilusionada. Nada puede estropearme el momento, después de eso, si gano mejor, pero si no me quedo con eso”.

Lucía no podía evitar romperse de felicidad al pensar todo lo que ha aprendido en la casa de Guadalix y lo feliz que ha sido: “Me ha gustado la Lucía que ha salido, necesitaba empoderarme y ‘GH Dúo’ me ha ayudado a eso. Estaba metida en un bucle, tengo claro que quiero dedicarle el tiempo a mi hija, a conseguir en cosas para ella y no me cabe nada más”.

El tenso momento de Lucía y Manuel

Antes de saber el nombre del ganador, que Manuel hubiera dicho que le daba igual quién de los dos fuera el ganador, era algo que a Lucía no le gustaba nada y esto terminaba con un tenso momento de ambos en plató, donde las cosas que no les han gustado del otro era lo que se echaban en cara.

Lucía abría su corazón tras salir de la casa de Guadalix