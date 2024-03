La contundente respuesta de Asraf tras el duro alegato de Kiko Jiménez: "Cada reality ha sido diferente"

Pues bien, uno de esos alegatos ha sido el de Kiko Jiménez , quien ha señalado sin pelos en la lengua que debía ganar Lucía por muchas razones, señalando directamente a Asraf: "La primera, es auténtica. Ha sido la misma Lucía desde que ha entrado hasta que ha salido, no como Asraf, que cada reality ha sido un Asraf diferente".

Además, ha añadido que "ha sido compañera de sus compañeros, ha sido generosa, nos ha dado un buen concurso y nos ha entretenido al público, que es lo principal. Que se lleve el premio para Cádiz y que Manuel diga: 'Ay, que te llevaste tú el premio y no yo...'. Ganadora Lucía".

"Le voy a decir a Kiko que entre reality y reality ha pasado mucho tiempo. Hasta llegar hasta aquí he cambiado mucho, he mejorado y he aprendido", ha apuntado Asraf, algo que ha provocado el aplauso del público. Un Asraf que, tras conocer la decisión final de la audiencia, señalaba estar "muy bien y muy emocionado".