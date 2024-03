Momentazo en la final de 'GH DÚO 2': Manuel se marca un semidesnudo en pleno directo ante la petición del público

En aquel entonces, el exconcursante gaditano no dudó en desnudarse y recorrerse toda la casa corriendo y tapándose tan solo sus partes íntimas, junto a Mayka, que iba delante de él. Algo que quedará para el recuerdo y que ha querido rememorar este domingo el programa para ver cuál era la reacción de Manuel. Y la reacción no se ha hecho esperar: ante el reclamo del público, Manuel se ha quedado en calzoncillos literal.

Manuel ha protagonizado -también durante la final de este domingo- un tenso cara a cara con Asraf al recordar algunos momentos que ambos vivieron juntos en la casa. "En la convivencia ha querido muchas veces quedar demasiado bien y ha maquillado muchos momentos, quitándose muchas veces de en medio", aseguraba Manuel. Por su parte, Asraf no se ha callado y ha dicho lo siguiente: "En ese momento eras un metemierda, en ese momento no me gustaban tus actitudes, que te metieses conmigo y me hicieras bromas que no me gustaban".