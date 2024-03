El momento más tenso entre Lucía y Manuel: "No te he pegado una enfermedad de transmisión sexual, tengo pruebas médicas"

Manuel confiesa que se ha sentido dolido por lo que ha visto de Lucía: "Ha dicho que le pegué una enfermedad de transmisión sexual"

Lucía se explica, él niega haberle pegado nada y ambos protagonizan un tenso momento en plató

Manuel narra cómo fue el reencuentro con su novia y desvela que Lucía "aún le tiene bloqueado en redes"

Lucía Sánchez ha vivido momentos emocionantes durante el desenlace de la final de esta edición de 'GH Dúo', pero también han salido a la luz las tensiones con Manuel, que tampoco han faltado durante la convivencia en la casa de Guadalix.

Ambos podían ver las imágenes de cómo ha sido su relación en el concurso, pero Manuel aseguraba que lo que no le ha gustado es de lo que se ha enterado al salir de la casa: "Me han enseñado cosas más delicadas. Ella ha dicho cosas que me han dolido mucho, como que le pegué una enfermedad de transmisión sexual, ha hablado mal del trabajo de mi hermana y ha atacado a mi gente".

Manuel, ante este dolor por las cosas que se ha enterado fuera, decía en un directo de Instagram que le daba igual quién fuera el ganador de la edición, algo que ella no entendía, aunque terminaba pidiéndole perdón por lo que le hubiera dolido: "Tengo un problema, yo no tengo filtro, hay veces que se me va la lengua. Lo siento, entiendo que se sienta mal y le pido perdón".

Manuel aseguraba que le daba igual que le hablase mal a él, pero lo que no le ha gustado nada es que "se hable mal de su gente y se digan cosas tan delicadas no le vale".

Lucía, a Manuel: "Son cosas que he sufrido, me han traído secuelas y, cuando me siento dolida, se me va la lengua"

"Son cosas que no debería de decir, pero son cosas que he sufrido, que me han traído secuelas y que cuando me siento dolida se me va la lengua y lo digo, le pido perdón, pero es algo que he sentido yo", explicaba Lucía, algo a lo que Manuel contestaba: "Tengo pruebas médicas hechas, reconocimientos médicos y no soy portador de nada". Pero Lucía no se quedaba callada ante esto: "Yo también las tengo y estaba contigo, si quieres las saco".