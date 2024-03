Lo ha hecho con una publicación en Instagram en la que ha recopilado varias fotografías de la final, en las que aparece pletórica junto al maletín que le entregó la ganadora de la primera edición, María Jesús Ruiz. "Con este recuerdo cierro una etapa muy bonita que me ha enseñado mucho, quiero volver a agradecer a todas las personas que me apoyan y confían en mí, hay otras personas dedicándose a poner comentarios muy feos pero no puede llover a gusto de todos, lo siento", ha comentado la ex de Manuel González, que ha decidido no hacer caso a las críticas: "Me encuentro en paz y súper feliz y me quedo con todo lo bueno".