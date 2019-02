Dardos envenenados en el reencuentro familiar de Sofía, Alejandro y sus madres: “Habéis entrado solos”

El cuarto 'GH DÚO: Límite 48 horas' ha estado protagonizado, entre otras muchas cosas , por el reencuentro familiar de Sofía, Alejandro y sus madres. El encuentro se podría resumir en un tensísimo cruce de cuchillos voladores que han terminado dejando a los dos concursantes bastante tocados. Pero no han sido los únicos, Maite y Paz tampoco han terminado la noche todo lo bien que esperaban...

El frío encuentro de Sofía y la madre de Albalá y la surrealista charla de Alejandro y la madre de Sofía ha culminado con los cuatro juntos. Obviamente, la cosa no ha ido bien. Primero ha entrado Sofía, que se ha lanzado a los brazos de Maite, que ha aprovechado para recordarle que se aleje de Albalá. Poco después ha llegado Paz, que ha dado unos consejos muy afilados a su hijo: “Recuerda que has entrado solo y no te andes por los tejados”. Tensión, dardos envenenados y el vaticinio de que una Nochebuena con todos en la misma mesa va a estar complicada.