Boris Tosas da una importante lección de superación en 'Got Talent': "Vengo a desdramatizar mi discapacidad"

Boris Tosas trae un importante mensaje a 'Got Talent' . "Desde muy pequeño estoy usando el humor y os vengo a traer una pequeña muestra. El tema del humor me viene de familia. Mis padres siempre han hecho muchas bromas y nos hemos reído de muchas situaciones complicadas", explica.

"Tengo una enfermedad de nacimiento, hiperreflexia. Nada más nacer estaba totalmente rígido . Hice mucha rehabilitación, tuve muchas operaciones y una no salió bien, tuve una rotura de médula y me tocó descubrir un mundo nuevo", cuenta.

"Tío se me ha hecho corto, el acierto es reírte tú de ti mismo y hacer que empaticemos contigo desde el minuto 0. Tu humor es muy elegante y me gusta mucho el humor elegante", le ha felicitado Risto Mejide. "Me quito el sombrero con lo que has hecho esta noche", le ha dicho también Paula Echevarría