Ramadhani Brothers y Eric Chien se clasifican para la final de 'Got Talent: All Stars'

Estos son los concursantes que veremos en la gran final

Fernando Tejero ha dado su pase de oro a Eric Chien

Vota por tu historia favorita y gana una experiencia VIP

Tras la primera gala de 'Got Talent: All Stars' ya conocemos los nombres de los concursantes que se han clasificado para la gran final. Se trata de Eric Chen y de Fadhili Ramadhani y Ibahim Jobu Mwaimese, también conocidos como 'Ramadhani Brothers'.

El primero ha pasado directamente a la final consiguiendo el pase de oro de Fernando Tejero. El mago ha elaborado un completísimo truco de magia que ha dejado a todos los miembros del jurado sin palabras. "Eres el mejor mago que he visto en mi vida. Me has puesto los pelos de punta como diez veces. No puede ser real lo que acabas de hacer, felicidades", le ha dado la enhorabuena Edurne.

Sin pensárselo dos veces, el actor de 'La Que Se Avecina' ha pulsado el botón dorado y ha subido al escenario a abrazar al concursante: "Yo estoy todavía alucinado. Me has emocionado. Es posiblemente el mejor numero de magia que he visto en mi vida", confesaba.

Risto Mejide elige a Ramadhani Brothers

Después de ver todas las actuaciones, los asistentes del teatro han votado sus tres actuaciones favoritas, que han sido Duo Rings, Tom Ball y Ramadhani Brothers.

Los primeros han ofrecido un increíble espectáculo de anillas aéreas, con el que han conseguido meterse al jurado en el bolsillo y han destacado gracias a complicadas acrobacias.

Tom Ball ha conseguido emocionar a todos cantando una preciosa versión de 'Creep', del grupo Radiohead. "Solamente puedo decirte que muchas gracias. Me has emocionado mucho. Para mí eres un genio porque yo he venido aquí esta noche a que me pasen cosas como estas. A emocionarme y a sentirte como te he sentido. Muchísimas gracias, de verdad", le felicitaba Fernando Tejero.

Ramadhani Brothers ha realizado unas complicadas acrobacias que han dejado al público sin aliento.