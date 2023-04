Chiko se supera y llega aún más alto: ¡a los nueve metros y medio y sobre cuchillos!

A Chiko le conocimos en 'Got Talent España 2020' y recibió un 'No' por parte de Risto Mejide, pero eso provocó que se quisiese superar y se diese cuenta de que podía llegar a más, consiguiendo que Risto acabase alabándole en la siguiente edición. En 'Got Talent: All Stars', el participante ha llegado aún más alto.