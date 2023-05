Los nervios juegan una mala pasada a Jai Mc Dowall: "Te temblaban hasta las piernas"

Jai Mc Dowall es un viejo conocido del formato. El cantante se convirtió en ganador de la edición inglesa de 'Got talent' en 2011, algo que le lanzó al estrellato y que le valió para actuar en grandes escenarios. Sin embargo, este artista consagrado quiere regresar a los escenarios del talent por excelencia y por ello no duda en presentarse a la edición española de 'Got talent: All stars'.