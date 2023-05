Se disloca el hombro en pleno número y sigue actuando: "No pasa nada, estamos acostumbrados"

Wosembe vienen desde Francia pero no todos nacieron en el país galo. Los integrantes de este grupo de acrobacias tienen algo en común y es que todos ellos han desarrollado sus habilidades en la calle , actuando para los viandantes de Marsella .

Dos de ellos nacieron en Guinea y son expertos en hacer pirámides humanas, otros practicaban parkour en los parques de las ciudades de Francia, pero todos tienen en común su pasión por las acrobacias: “Fuimos segundos finalistas en ‘Got talent Francia’ en 2020, pero no hemos dejado de actuar en la calle, es nuestra esencia y no queremos no podemos olvidar de dónde venimos.