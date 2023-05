Lo que B Unique Crew hacen sobre el escenario es no solo fascinante, también es tremendamente original . Lo que podría ser una actuación de baile más se convierte en apenas unos segundos en un inesperado número que mezcla a la perfección el ritmo, la originalidad y los efectos visuales .

Sus movimientos y su coordinación impecables han puesto en pie el teatro de ‘Got talent: All stars’ tras una actuación memorable .

Para Risto Mejide no hay duda alguna: “Esto es lo que representa ‘Got talent: All stars’, si esta gente no está en la final tenemos un problema.