Mary y Tice forman el dúo artístico Trascend. Están casados y forman una pareja de acróbatas que mostró por primera vez su talento en ‘America’s Got Talent’. Ahora llegan dispuestos a conquistar a todo el mundo en esta edición ‘All Stars’.

La sombra del pasado pesa sobre Duo Trascend porque tuvieron un accidente durante su actuación en ‘America’s Got Talent’ en el año 2018. Quieren quitarse esa espinita demostrando que su lugar está encima de un escenario.

“Vuestra actuación es de las cosas más fuertes e increíbles que he visto en mi vida. Me he quedado sin palabras”, es la valoración de Edurne tras ver la actuación. ¿Opinará lo mismo Risto Mejide, tan reacio a este tipo de actuaciones?