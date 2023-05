Risto, muy crítico con la actuación de Messoudi Brothers: ''Me ha parecido una despedida de soltera''

El trío Messoudi Brothers se ha subido por primera vez al escenario de ‘ Got Talent: All Stars’, después de viajar por todo el mundo y presentar su espectáculo en siete ‘Got Talent’ distintos. El grupo lo tiene claro, se presentan al concurso para competir contra los mejores y enfrentarse así a un nuevo reto.

Uno de los deseos del trío acróbata era que Risto les diese una buena valoración, pero nada más lejos de la realidad, el presentador no ha podido evitar mostrar su descontento: ‘’Chicos a mí el número me ha horrorizado, sinceramente. Me ha parecido todo absolutamente fuera de lugar, me ha recordado a una despedida de soltera en Benidorm’’.