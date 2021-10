Tras pasar por etapas muy complicadas de frustración y rabia, Florent se dio cuenta de que podía sacar un aprendizaje de ello y verle el lado positivo a lo que le había pasado: “Gracias a este accidente me di cuenta de lo que podía hacer y conocer a Elisa ”.

Tanto el público como los miembros del jurado han alucinado con su actuación y se han emocionado. Risto, muy tocado por el número, ha lanzado un mensaje reivindicativo: “Durante tu actuación me he olvidado de que vas en silla de ruedas, esto le da en la boca a todos esos que os llaman discapacitados, tenéis capacidades especiales, no sois discapacitados”. Florent y Elisa se llevan tres gigantes síes.