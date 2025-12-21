Muere la joven apuñalada presuntamente por su compañero de piso en A Coruña

La agresión se produjo en la tarde del sábado en la vivienda en la que víctima y presunto agresor convivían junto a otras personas

A CoruñaLa joven que fue supuestamente apuñalada en su piso de A Coruña por su compañero de piso durante la tarde del sábado, ha muerto esta madrugada debido a la "gravedad" de las lesiones que presentaba.

La agresión se produjo pasadas las 14:00 horas en la vivienda en la que víctima y presunto agresor convivían junto a otras personas. Un domicilio situado en la calle Paseo de Ronda, en la zona de Riazor, en A Coruña.

La víctima fue trasladada al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), desde donde se ha confirmado el fallecimiento de la joven.

Detención de compañero de piso

La Policía Nacional detuvo por estos hechos a uno de los compañeros de piso de la víctima, un varón al que le atribuyen un delito de tentativa de homicidio.

Efectivos de Bomberos también tuvieron que intervenir en la vivienda por un incendio originado en un colchón.