Antonio no convence con su raqueta y se lleva tres noes: "Has cometido errores"

Risto Mejide, que no destaca por su simpatía, ha sido tajante: “No ha habido riesgo, no has emocionado, para mí es un no”. Edurne y Dani tampoco han visto talento alguno en la actuación de Antonio y con todo el dolor de su corazón le han dado dos noes”. Parece que por el momento Antonio no cumplirá su sueño de llevar el tenis al teatro.