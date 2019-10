Fabio y Fabián llegan desde cuba para ejecutar en ' Got Talent ' las acrobracias más arriesgadas. Con tan solo 13 años han conseguido cautivar a Edurne: "Este tipo de número siempre los vemos con gente adulta, me ha sorprendido mucho", ha confesado la cantante. Sin embargo, para Risto Mejide la actuación ha sido demasiado convencional y por eso ha dado un 'No' al dúo: "y quiero que la gente joven renueve el circo".