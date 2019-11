Laura Gonz, de la Sirenita a Mary Poppins en la semifinal de ‘Got Talent’

Tras ver su actuación en la gala de ‘Got Talent’ el papá de Ariel se enfadó muchísimo y ella no tuvo más remedio que intentar que sus amigas las princesas Disney le sustituyeran en la primera semifinal del talent, pero ni Bella ni Elsa ni Rapunsen… ninguna de las princesas podía ocupar su puesto sobre el escenario y ha tenido que llamar a la mágica Mary Poppins para que la sustituyera. Laura se ha convertido en la niñera más famosa del mundo y ha entrado en el plató volando con un paraguas rojo. El jurado se lo ha pasado pipa durante su actuación, pero Risto ha tenido claro no era una actuación digna de una semifinal: “Te dije que te faltaba movimiento, hoy te has movido y ha seguido faltando”.