El arrepentimiento de Risto al no frenar el peculiar baile de Muhammad: "Se me ha olvidado dar al botón rojo"

Muhammad tiene 46 años, es de Pakistán y ha venido a ‘Got Talent 5’ porque estaba en su “destino”: “Bailar es mi pasión”. Este concursante ha interpretado sobre el escenario un típico baile de Bollywood y Edurne ha pulsado al botón rojo antes de que acabara su actuación. Además, Risto se ha arrepentido de no hacer lo mismo que su compañera y ha asegurado que se había tratado de un despiste: “Se me ha pasado pensar el botón rojo porque estaba pensando en mis cosas”.