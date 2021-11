La original poesía de Miguel Sánchez convence al jurado: "Atrapas"

Miguel Sánchez Santamaría se presenta a 'Got talent España' con una única motivación: demostrar que la poesía sigue viva y que tiene todavía mucho que decir. Miguel se siente muy intrigado por lo que los miembros del jurado puedan pensar de su actuación: "Creo que en este programa no se ha visto una actuación parecida a la mía".

Una poesía urbana, distinta, original, llena de sentimiento y de expresividad que ha logrado poner "de pie" al público y los pelos de punta a los miembros del jurado. Risto, en su línea, ha puesto la nota discordante: "Yo no he entendido un carajo pero me ha gustado". Edurne, todo sensibilidad, ha quedado fascinada: "Tu poesía atrapa, en algunos momentos me he olvidado de que estábamos en el teatro, qué manera de contar". Dani, con mucho humor, le ha puesto por los aires: "Aquí todos estamos obnubilados, flipando con tus silencios pesar de los nervios".