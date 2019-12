"Te veo intranquila, nerviosa", le ha dicho Santi Millán a Paz Padilla. "Yo siempre, soy hiperactiva", ha respondido la cómica. "Pero esta noche más, porque vas a dar las campanadas en Mediaset", ha anunciado presentador mientras Padilla gritaba por todo el escenario sin poder contener su alegría. "Cuando me lo propusieron no me podía creer que fuese yo la elegida. Voy a darlo todo esa noche", ha dejado claro muy emocionada.