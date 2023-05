Conoce todas las historias personales de la gala 4 de 'Got Talent: All-Stars'

Por fin hemos podido disfrutar de la cuarta gala de 'Got Talent: All stars' en Telecinco y lo ha hecho con un programa cargado de los mejores números de todo el mundo que nos ha hecho contener la respiración en varias ocasiones.

Además de disfrutar de las diferentes disciplinas que nuestros artistas han elaborado sobre el espectacular escenario del programa, hemos podido conocer sus doce historias personales y emocionarnos con ellos.

Jonathan Rinny: "Siempre he estado rodeado de artistas"

Jonathan Rinny es un acróbata de rolla-bola que pertenece a la cuarta generación de una familia circense. Participar en 'Americas’ Got Talent' le ha abierto muchas puertas como artista, ya que varios productores se han fijado en él. A lo largo del tiempo se ha dado cuenta ahora que hace cinco o seis años no había llegado a su potencial máximo. Actualmente, se ve mejor que antes como equilibrista. Participar en el primer 'Got Talent:All Stars' en Europa es una oportunidad para Jonathan para darse a conocer en otro continente.

Celia: "Estoy cumpliendo hasta los sueños que nunca me atrevía a tener"

Este es el caso de Celia. Celia es una ventrílocua española que ganó 'Got Talent España'. Su participación en 'Got Talent España' fue un antes y un después. Meses después le llamaron de en 'America’s Got Talent' donde no dudó en participar. Llegó hasta la final, dónde actuó con Terry Fator y Darcy Leen, un sueño cumplido. Ya que Celia empezó a hacer ventriloquía por Terry Fator, siempre fue su ídolo. A raíz de eso ,le invitaron a la Convención de Ventrílocuos en América y conoció a ventrílocuos muy famosos. Celia está muy nerviosa por participar en 'Got Talent: All Stars'. Tiene mucha presión al ser la ganadora ya que los jueces no le van a pedir el mismo nivel que hace unos años.

Neodance Academy: "Empezamos haciendo tutoriales de danza gratuitos en Instagram"

Este es el caso de Neodance Academy. Este grupo de 40 bailarines surgió durante el primer confinamiento en Francia. En sus bailes utilizan la mezcla de estilos y tienen el objetivo de lograr la unidad y la singularidad con la diferencia que les caracteriza, creando algo único: mandalas. Su paso por 'Got Talent Francia' lo consideran todo un éxito ya que han podido crecer en las redes sociales pudiendo llegar a diferentes públicos elogiando e interesándose por su trabajo. Participar en 'Got Talent: All Stars' es una gran oportunidad para Neodance Academy, lo ven como un reto para traer una nueva dimensión a su desempeño artístico

Tulga: "No hay nadie más fuerte que yo"

Este es el caso de Tulga. Tulga es un strongman de Mongolia que ha participado en alrededor de 12 formatos de 'Got Talent' diferentes. Su primera actuación fue en 'America’s Got Talent', seguidas de actuaciones en 'Britain’s Got Talent' y en 'Australia’s Got Talent'. Su espectáculo es muy peligroso, siempre tiene pequeñas lesiones y es que ha llegado a cargar un tronco de 100Kg mientras balanceaba a cuatro personas sumando así 300Kg. Llega a 'Got Talent: All Stars' nervioso, pero con ganas de tener más ofertas de trabajo en circos de Europa.

Jungwoo Park: "La música convierte la magia en algo mucho mejor"

Este es el caso de JunWoo Park. JunWoo es un mago de 24 años que viene de Corea del Sur. La primera vez que se subió a un escenario y actuó con público fue en 'Britain’s Got Talent'. Desde entonces, no ha parado de actuar alrededor del mundo en países como Italia, Reino Unido, Estados Unidos y España, entre otros. En Corea ha sido reconocido como Mago del Año y sueña con tener su propio espectáculo en Las Vegas. Llega a 'Got Talent: All Stars' muy feliz y con muchas ganas de mostrar su talento.

Christian & Percy: "Lo malo de ser el único chiguagua en ganar 'Got Talent' es que se le ha subido a la cabeza"

Este ha sido el caso de Christian & Percy. Christian comparte escenario con Percy, un perrito chihuahua de 10 años. Juntos han ganado 'Got Talent Alemania', algo que les ha permitido poder recorrerse el mundo entero y poder actuar delante de diferentes públicos. A Christian se le ocurrió actuar con su perrito por casualidad. Comenzó a enseñarle trucos básicos para tantear hasta dónde era capaz de aprender. Con 2 años, Percy hizo su debut en un escenario. Para ellos, participar en 'Got Talent: All Stars', es un honor.

Stefanny & Yeeremy: "Participar en 'Got Talent' ha sido una de las mejores experiencias de mi vida"

Stefanny & Yeeremy son un dúo de baile colombiano que reside en Barcelona. Steffany participó en 'Got Talent España' junto a Michael y llegaron a la gran final. El año pasado Stefanny y su nueva pareja de baile Yeeremy estuvieron en 'America’s Got Talent', llegando a las semifinales. Tuvieron una repercusión muy positiva tras su paso por 'Got Talent', han podido abrir una escuela de baile en Barcelona que era uno de sus grandes sueños. La pareja viene a 'Got Talent: All Stars' a dejarse la vida en el escenario porque son muy competitivos.

Vardanyan Brothers "Para nosotros los límites no existen"

Este es el caso de Vardanyan Brothers. Este dúo de hermanos armenios desafía las leyes de la gravedad en sus actuaciones por las arriesgadas acrobacias que hacen. Ellos mismos denominan su espectáculo como el más peligroso de la historia de en 'Got Talent' a nivel global. Tras ganar 'Got Talent Rusia', han participado en 'Britain’s Got Talent' llegando a la semifinal todo ello gracia a la constancia y a la disciplina que tienen. Vienen a 'Got Talent: All Stars' con muchas ganas y con un número que no va a dejar indiferente a nadie por su alto nivel.

Yumbo Dump: "Llegamos a la final de 'America's Got Talent' y a la semifinal de 'Asia's Got talent"

Este es el caso de Yumbo Dump. Yumbo Dump es una pareja cómica japonesa que hace ruidos con la barriga. Gracias a su participación en 'America’s Got Talent' y 'America’s Got Talent: All Stars' , llegaron a participar con el comediante japonés Positive Kouta. Su sueño es la paz mundial, por ello quieren hacer reír con sus sonidos para eliminar así los de la guerra. Se presentan a 'Got Talent: All Stars' para conseguir su sueño profesional: actuar con Penélope Cruz.

João Paulo Ferreira: "Creo en mí mismo y en mi voz"

Este es el caso de João Paulo Ferreira. Joao es un cantante brasileño que lleva viviendo toda su vida en Portugal. Ha participado en 'Got Talent Portugal' y 'Got Talent España'. Su experiencia en Portugal no fue muy positiva ya que sufrió xenofobia por redes sociales y comentarios negativos en YouTube. En cambio, participar en 'Got Talent España' , le ha dado mucha visibilidad. Edurne le dijo que le gustaría hacer un dueto con él. Joao viene a 'Got Talent: All Stars' con el reto de volver a la final y ser el ganador.

Ludivine y Nicolás: "No tenemos miedo al fuego"

Estes es el caso del Duo Maintenant, formado por Ludivine y Nicolas. Este dúo de acróbatas está formado por Ludivine y Nicolas. Una pareja de acróbatas franceses del Circo del Sol. Han participado en varios formatos de 'Got Talent' como 'America’s Got Talent', 'Got Talent Francia' y 'Got Talent Rumanía'. Vienen a 'Got Talent: All Stars' con la intención de ganar arriesgando en sus complicadas acrobacias

Elastic: "Got Talent: All-Stars es muy grande"

Stéphane es un clown belga que lleva más de 35 años dedicándose a la comedia. Desde hace 30 años desarrolla el concepto de Elastic Show, protagonizado por su personaje Elastic. Gracias a este personaje, consiguió ser Pase de Oro en 'Got Talent Alemania'. Tiene ganas de participar en 'Got Talent: All Stars' para enseñar a nuevas audiencias y a nuevos países su espectáculo. Su objetivo es pasarlo muy bien.

