Preguntas y respuestas sobre el casting de 'Gran Hermano'

No, y por lo tanto no se puede acudir espontáneamente. Solo podrán realizar el casting presencial quienes hayan recibido la citación del equipo del programa tras haber, previamente, cumplimentado el formulario online y haber pasado la primera selección.

HE MANDADO MIS DATOS POR LA WEB, ¿CÓMO SÉ SI HE PASADO LA PRIMERA SELECCIÓN?

¿PUEDO ACCEDER AL RECINTO SI NO TENGO EL CÓDIGO QR?

No, no podrás entrar.

NO ME HE INSCRITO TODAVÍA A TRAVÉS DE LA WEB, ¿PUEDO HACERLO AHORA?