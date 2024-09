Furor en la calle ante la inminente llegada de 'Gran Hermano': "Queremos movidas y salseos"

La expectativa por este regreso es enorme. Así lo pudimos confirmar en las calles de Vitoria esta semana, cuando un grupo de gente se agolpó a las puertas de Palacio de los Congresos Europa para ver de cerca a los ex hermanitos desfilar por la alfombra roja de la presentación del reality show en el marco del FesTVal. Ante la pregunta de si verían la nueva edición del programa, la respuesta unánime fue "¡Hombre! ¿Que si lo vamos a ver?". Los presentes no solo se mostraron entusiasmados sino que hablaron de concursantes de las ediciones pasadas, los que les gustaron más y los que les gustaron menos y hasta dijeron a quiénes "nominarían" porque no les agradan tanto.