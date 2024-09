Gran Hermano: dos nuevos inquilinos en la casa principal

Sigue en directo en Mitele todo lo que sucede en la casa de Guadalix durante las 24 horas.

Así es la nueva mecánica de 'Gran Hermano' con doble expulsión y otras novedades

Violeta y Luis conocieron anoche la casa principal a la que entrarán con identidad falsa y una cómplice: ¡el juego ha comenzado! Laura será su compinche, ya que el jueves pasado estuvo en plató hasta casi el final de la gala y ya conoce varios secretos, además de la existencia de la casa secreta.

Tres días de concurso y ya hay mucho que contar. Algo sabemos ya de la nueva mecánica del concurso. Ion Aramendi desveló ayer que este martes tendremos las primeras nominaciones y el jueves habrá doble expulsión. ¿Expulsión? No, no, no. Que esto es Gran Hermano y la sorpresa rige por encima de todo. Por eso: "ninguno saldrá de Guadalix. Muchas veces la primera expulsión es un error". Éstas fueron las palabras de Ion, que después explicó que en esta primera fase de 'GH', hasta que todos los concursantes de la casa secreta no pasen por la oficial, nadie saldrá de Guadalix de la Sierra.

Un momento, que hay más. Porque si salen dos, entran dos. De modo que la casa principal recibirá dos nuevos inquilinos. Ahora bien, los dos nuevos deberán ocultar su verdadera identidad, así como su relación entre ellos o con otros. Y esta semana es el turno de Violeta y Luis y diría yo que de Nerea también, porque son tres en ese triángulo. Menos mal que Laura será cómplice de todo...

¿Ya está todo? Por supuesto que no. Las afinidades y desafinidades empiezan a asomar y, aunque no se puede aún hablar de grupos, parece que algo ya se ha empezado a dibujar. Si sumamos dudas en un matrimonio, mariposas que tienen ganas de volar y otras que ya revolotean en alguna tripa que otra, creo que no hay que esperar a que sea viernes para tener una buena fiesta. Descubre aquí la última hora de la casa de Gran Hermano.