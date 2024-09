¡Comienza el juego! Violeta y Luis conocen la casa principal de 'GH' a la que entrarán con una identidad falsa y una cómplice

Posteriormente, el presentador de Telecinco conectaría de nuevo con la casa para informarles que el siguiente concursante en ir a la casa grande sería Luis, novio de Nerea. "Por una parte bien, pero por otra mal. Si está mi novia ahí... va a ser complicado. Al final tengo disimular como que no la conozco y que soy un concursante nuevo, no soy su novio y... va a ser difícil, me acuerdo mucho de ella. La echo de menos", subrayaba el novio de Nerea.