El divertido shock de Daniela al descubrir la nueva casa secreta de 'Gran Hermano': "¿Quieres un poleo menta?"

En escena aparecía Javi, que no tardaba en confesarle que es el marido de Vanesa. "Vengo... de la casa", contaba Daniela, sin creerse absolutamente nada de lo que estaba pasando. "¿Pero vamos a plató no?", preguntaba confusa la concursante. "No entiendo nada, estoy en shock. No estoy entendiendo absolutamente nada", señalaba una y otra vez.