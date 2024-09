Marta Peñate desvela qué concursante le parece "un pesado": "Cuando sale me pongo a limpiar"

En la parte para abonados de mitele Plus del debate de 'Gran Hermano' con Ion Aramendi , los colaboradores han podido opinar sobre todo lo que está pasando en los últimos días en la casa de Guadalix, que no es poco.

"Creo que dentro de la casa sí tendrán futuro porque la casa a veces te confunde, pero no veo una relación de pareja a la larga", entonaba Adara Molinero, que cree que no tendrán una relación, pero sí serán "amiguitos".

La colaboradora dejaba claro que Adrián le está pareciendo pesado y explicaba el motivo: "Este chico es un 'chapas', no me cae bien. Creo que ha intentado liarse con todas. Tú pones el 24 horas y, de verdad, que cuando sale él me pongo a limpiar. No me gusta nada".