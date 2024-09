Lucía no se ha cortado y durante las últimas horas le ha dicho a Jorge todo lo que piensa sobre él. El militar declara que no entiende bien por qué todos están en su contra.

Lucía explica que se considera una persona “sincera y transparente” y que por eso le ha transmitido a Jorge todo lo que le ha parecido mal de él: “He visto ciertas actitudes que a mi no me han gustado y se las he comentado, y al final pues no le ha parecido bien. Ya está”.