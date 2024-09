Jorge rompe a llorar y se sincera al reencontrarse con Violeta: "Lo he pasado mal"

Después de que Jorge se abrazase a ella y se mostrasen la alegría que les daba verse de nuevo, este no podía evitar las lágrimas al contarle que lo ha pasado muy mal en la casa secreta: "He tenido por un problema por cosas que dijeron de tí, me hicieron la vida imposible. He dicho que pasó algo bonito entre tú y yo, pero que no hemos tenido nada y pensaban que soy un falso. Tú eres mi punto débil aquí porque te he cogido mucho cariño y lo he pasado mal".