Los colaboradores opinan de la relación de Jorge y Violeta: "Hay una historia, pero no está bien contada"

Jorge ha sido muy criticado durante estos últimos días por sus compañeros en la casa secreta de 'Guadalix de la Sierra' . El militar mencionó en más de una ocasión su especial conexión con Violeta desde que coincidieran en el casting, y eso sus compañeros no se lo han tomado de la mejor manera.

La de Cartagena no entiende que Adrián de abrazos a Laura después de criticarle a las espaldas: "Si vas a decir tal de Laura y luego vas a ir con los abracitos, a mí eso no me va, de verdad", explica.