Miguel Frigenti, contra Lucía por su última decisión respecto a Violeta: "Nunca me gustó"

A Miguel Frigenti no le ha gustado nada que la melliza de Silvia haya hecho esto pero no se ha mostrado decepcionado porque nunca fue su fan. "Lucía no se me ha caído porque nunca me gustó. Nunca entendí que por aquí se la endiosase cuando habló a Jorge como una tirana, independientemente de que él fuera un poco fantasma. Me alegro de que hayáis abierto los ojos con ella", ha tuiteado.