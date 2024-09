¡Maica en estado puro! Su momentazo limpiando la casa secreta de 'GH': "Esto es un saco de microorganismos vivos"

¡Maica no para de darnos momentazos en 'Gran Hermano'! La modelo de 25 años era "expulsada de manera fulminante" junto a Elsa, Adrián, Edi, Manu, Maite y Ruvens y su destino no iba a ser otro que la casa secreta. Un destino que al verlo, Maica no podía hacer otra cosa que recordar algo que para ella era fundamental: "Pero yo aquí no tengo mi desmaquillante ni mi champú...". Pero iba a ser más adelante cuando la concursante se iba a poner a limpiar el baño al ver que todo era un completo "un saco de microorganismos".