Dulce desmiente a Julián Muñoz tras asegurar el alcalde que entre ellos hubo tocamientos: "Él me acosaba"

En su última entrevista, Julián Muñoz aseguró que entre él y Dulce hubo "tocamientos": "Por debajo de la ropa y llegando al orgasmo"

La niñera de Cantora ha acusado al que fuera novio de Pantoja de acosarla: "Llamaba para que yo subiera a su cuarto"

Aguasantas Vilches destapa cómo fue el episodio de la manguera con Isa Pantoja en Cantora

Dulce Lapiedra ha sido la última en sentarse en el plató de '¡De viernes!' para hablar sobre los escándalos de Cantora, y más concretamente sobre le etapa que Isa Pantoja pasó en la finca cuando era niña y posteriormente adolescente. Tal y como ya Isa explicó en su durísima entrevista, la niñera ha relatado un sinfín de malos gestos hacia la hija de Isabel Pantoja que se produjeron durante años.

Además de esto, Dulce se ha pronunciado sobre los rumores que durante mucho tiempo han hablado de un posible romance entre ella y Julián Muñoz, el por entonces novio de Isabel Pantoja. Son muchos los que han señalado este escarceo entre Julián y Dulce como el punto de inflexión en la relación de la niñera con la cantante y motivo de su distanciamiento definitivo.

Declaraciones inéditas de Julián hablando sobre el escarceo con Dulce

En su última entrevista concedida en exclusiva a '¡De viernes!', el que fue alcalde de Marbella y pareja de Isabel Pantoja hablaba de su relación con la niñera, unas declaraciones que ven la luz por primera vez y en las que habla abiertamente de las prácticas sexuales que él y Dulce habrían llevado a cabo:

"Nunca me tiré a Dulce, escarceos y toqueteos sí que los hubo, y muchos. Nunca jamás me acosté con ella pero sí que hubo toqueteos por dentro y por fuera, hasta el punto de llegar al orgasmo. Si ella no hubiera querido guerra me hubiera dado una hostia, hubiera llamado a su jefa, pero no lo hizo. A mí no me denunció nunca".

Dulce niega las palabras de Julián y le señala como acosador

Dulce, que siempre ha negado la relación con Julián, ha desmentido una vez más estas informaciones y ha señalado al ex alcalde de Marbella de haberla acosado durante mucho tiempo a espaldas de Isabel Pantoja:

"Lo que hubo fue un acoso tremendo, yo tenía que esconderme, y al no ceder a sus peticiones él usaba su poder, porque Pepi trabajaba para él, que cuando él llegaba de la calle Pepi Valladares se ponía a quitarle los zapatos al señor, pero yo no. Yo, para evitarle a Isabel Pantoja dolor y la repercusión del acoso de su novio, le dije que sí, que había pasado algo entre nosotros, pero no fue verdad, lo hice para protegerla de él".

Dulce niega que Isabel Pantoja la echase de su casa

Se ha hablado mucho sobre el fin de la relación de amistad entre Dulce e Isabel Pantoja. Durante años se ha asegurado que, tras descubrir la presunta infidelidad, la cantante expulsó de su casa a la niñera de sus hijos y nieto, algo que Dulce ha negado en el plató de '¡De viernes!':