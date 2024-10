La conversación más sincera de Ruvens y Óscar: "Tú piensas que me gustas, ¿no?"

Los dos concursantes se sinceraban sobre el uno y el otro. "Parece que estamos rompiendo una relación que no ha existido nunca ni la amistad", soltaba Ruvens, y, tras aconfirmar Óscar que "le gustaría" que fueran amigos, le dejaba claro que no tiene sentimientos por él: "Tú realmente piensas que tú me gustas... que te quede claro, para que estés tranquilo, mira mi cara".