Jhayco y Kapo elevan la pasión de los concursantes de 'Gran Hermano' con 'Passoa'

Jhayco afirmaba en sus redes sociales que finalmente encontraba una "comodidad en ser él mismo" y "creer en sí mismo para escribir sobre su visión y sus experiencias" descubriendo su camino, color y personalidad. A su vez, agradecía con este anuncio a sus fieles seguidores: "Con esto marcamos una nueva etapa no tan solo en mi carrera pero también en nuestras vidas, porque ustedes no son mis fans, son mi familia. Han sido muchas altas y bajas pero lo que siempre me mantuvo con energías de seguir fueron ustedes y el compromiso que tengo con Mis ROCKSTAR’z y mi música".