Nerea se siente "agotada" con Luis y él se cansa: "A lo mejor no estás enamorada de mí"

"Si yo realmente estuviera enamorada de él le echaría de menos siempre, pero cuando estamos así estoy amargada. Cuando no estaba él lloraba porque le echaba muchísimo de menos pero cuando me pasan estas cosas con él me planteo todo, no puedo más", asegura Nerea a sus compañeras. "Tía, tenéis que hablarlo bien y ser tajantes", le dijo Violeta mientras Nerea seguía afectada entre lágrimas. Todo había venido porque