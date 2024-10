La madre de Violeta, en contra de la hora sin cámaras: "Se puede arrepentir"

La relación entre el gallego y Violeta ha tenido muchos altibajos y momentos de tensión pero la atracción física entre ellos es lo que no se ha disipado. Mimos, caricias en la cama y besos apasionados son los que han compartido y ahora tienen la oportunidad de llevar su tensión sexual al siguiente nive l sin la mirada del público y, especialmente, de sus familiares.

Edi ha tenido varias "idas y venidas" en su relación con Violeta. Desde el primer momento la joven no tuvo miedo en mostrar su atracción hacia el gallego, mientras que este tuvo más dudas en si acercarse a ella, ya que fue influenciado por los consejos de sus compañeros quienes le dijeron que "no le convenía". Ahora, ambos han hecho un largo recorrido lleno de caricias y besos, pero las actitudes de duda del concursante no han dejado a nadie indiferente, sobre todo a los colaboradores quienes se han posicionado en contra de este....¡Dale Play para averiguarlo!