El acercamiento entre Maica y Óscar tras el bache en su relación: “¿Me has perdonado?”

Maica y Óscar aún siguen enfadados en 'Gran Hermano' , desde que él dijera el lunes en ‘El tribunal de los oficios’ que no la veía capacitada para organizar la casa. A Maica le sentaron muy mal las palabras de su amigo y días más tarde aún intentan limar sus asperezas.

“Me sentí pisoteada por la persona que más quiero de la casa. Varias personas han venido y me han corroborado que fue así”, confesaba Maica, que no dudaba en pedirle explicaciones a Óscar.