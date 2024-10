Manu se abre como nunca ante Laura y acaban fundidos en un apasionado beso: "Eres única y me has demostrado mucho en poco tiempo"

Manu se ha abierto como nunca ante Laura dentro de la casa de 'Gran Hermano' . Y es que después de la visita express de Elsa , en donde le dijo al gaditano que se guiase por el corazón y sea sincero con él mismo , Manu tenía una conversación con Laura. "El mensaje hacia mí no lo he recibido bien" , señalaba el dj. Un Vucán que en muchas ocasiones se le ha acusado de poner barreras y trabas a su relación con Laura, por lo que precisamente tuvo una discusión en la casa de 'GH'.

"A mí no me tienes que pedir perdón por nada", apuntaba la hija de María José Galera. Unas palabras que a Manu no le valían: "Siento que sí". Y es que lo que le dijo Elsa, lejos de tranquilizarle, le ha envuelto en un mar de dudas: cree que lo está haciendo mal con Laura y así se lo hacía ver a la concursante. Manu subrayaba que muchas veces siente mucho con el corazón, pero es su cabeza la que le frena.